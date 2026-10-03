Univerzita ponúkla napadnutým medikom psychologickú pomoc.
Skupinu študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského napadol v piatok ( 2. októbra) ráno v Bratislave muž s nožom. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada, kde medici čakali na autobus.
Útok odsúdilo vedenie univerzity a fakulty aj predstavitelia štátu. Rektor UK Marek Števček uviedol, že napadnutí študenti môžu využiť psychologickú pomoc univerzity a dostanú prednostnú starostlivosť.
Univerzita chce zvýšiť bezpečnosť študentov
Univerzita chce po incidente ešte viac spolupracovať s príslušnými zložkami na zvyšovaní bezpečnosti študentov. Lekárska fakulta zároveň plánuje medikov lepšie pripravovať na zvládanie nečakaných a krízových situácií.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško upozornil na pribúdajúce násilné incidenty a vyzval na zmiernenie napätia v spoločnosti. Útok odsúdil aj štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera.