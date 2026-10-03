Hoci štát vybral na daniach od ľudí a firiem oveľa viac, rastúce výdavky a eurofondové projekty rozpočet čoraz hlbšie dostávajú do červených čísel.
Ministerstvo financií zverejnilo najnovšiu bilanciu hospodárenia štátu ku koncu septembra. Výsledky nepotešia – hotovostný schodok štátneho rozpočtu sa vyšplhal na 4,087 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o zhoršenie o 310 miliónov eur (alebo o 8,2 %).
Z daní vyberáme viac, no štát utráca ešte rýchlejšie
Príjmy štátu síce stúpli o 8 % na celkových 19,388 miliardy eur, no rovnakým 8-percentným tempom rástli aj výdavky, ktoré vyskočili na 23,475 miliardy eur.
Pokiaľ ide o príjmovú stránku, štátu pomohol najmä výrazne vyšší výber daní, ktorý medziročne narástol o viac ako 1,3 miliardy eur (+8,7 %):
- DPH: Do kasy prispela o 867 miliónov eur viac.
- Firemné dane (DPPO): Nárast o 351 miliónov eur.
- Daň z finančných transakcií: Medziročne priniesla o 165 miliónov eur viac.
- Spotrebné dane a daň z príjmov fyzických osôb: Nárast o 63 miliónov, resp. 62 miliónov eur.
- Zdroje z EÚ a Plánu obnovy: Z Bruselu pritieklo o 85 miliónov eur viac a z Plánu obnovy o 42 miliónov eur viac.
Na druhej strane však klesli príjmy z osobitného odvodu v regulovaných odvetviach (o 169 miliónov eur) aj solidárny príspevok od ropných či plynových firiem (o 42 miliónov eur).
Dlhy aj masívne čerpanie eurofondov
Prečo teda rozpočet kráča do hlbšieho mínusu, keď dane rastú? Dôvodom sú výrazne vyššie výdavky v kľúčových kategóriách:
- Obsluha štátneho dlhu: Úroky za požičané peniaze zdraželi o šialených 36,6 % (nárast výdavkov o 404 miliónov eur).
- Investície z EÚ a Plánu obnovy: Vyššie tempo čerpania eurofondov a Plánu obnovy prinieslo aj vyššie sprievodné výdavkové položky (nárast o 443 miliónov, resp. 743 miliónov eur).
- Úspora na transferoch: Naopak, štát dočasne ušetril pri transfere pre Sociálnu poisťovňu, kam poslala štátna kasa medziročne o 447 miliónov eur menej (-33,1 %).