Trvalý pobyt si totiž pred voľbami prihlásil priamo v luxusnej chate, na ktorú jeho firma v minulosti zinkasovala dotáciu 445-tisíc eur z európskych peňazí.
Martin Halás, ktorý do boja o stoličku starostu Donovál vstupuje za stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu, si v obci najnovšie prihlásil trvalý pobyt. Oficiálne bydlisko má po novom vedené v rekreačnom objekte, ktorý je s jeho menom spojený už roky. Vlastní totiž polovičný podiel vo firme, ktorá v turistickom centre postavila luxusnú Horskú chatu Ostružiny.
Na výstavbu objektu získala spoločnosť štedrú podporu vo výške 445-tisíc eur z eurofondového programu na rozvoj vidieka, uviedli Aktuality. Zmluva s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vyžadovala, aby chata slúžila ako ubytovacie zariadenie prístupné pre širokú verejnosť a zachovala tento účel počas minimálne piatich rokov.
Podmienky neporušil, no z ponuky mizne apartmán
Halás akékoľvek pochybenie rázne odmieta a argumentuje tým, že päťročné obdobie povinného udržania projektu už dávno vypršalo a priestory sa naďalej komerčne prenajímajú cez Booking. Formálne tak zákon ani dotačné pravidlá neporušil.
Zaujímavé však je, že kým doteraz boli pre záujemcov dostupné oba apartmány v chate, od decembra – teda od momentu, kedy by v prípade úspechu nastúpil do funkcie starostu – zostáva v ponuke už len jediný. Na otázku, prečo druhý apartmán z prenájmu stiahol, neodpovedal. Namiesto toho sa obul do bývalého predsedu parlamentu Borisa Kollára, ktorý podľa neho z cestovného ruchu na Donovaloch roky profituje a stojí za spochybňovaním jeho kandidatúry.
Pestrá politická minulosť
Pre Martina Halása nejde o prvé pôsobenie v médiách. V minulosti vystriedal množstvo politických aj podnikateľských zastávok. Šéfoval firme zapletenej do kauzy okolo levickej teplárne Leven, bol podpredsedom SDĽ a neskôr viedol mimovládku blízku strane Hlas.
Pôsobil aj ako poradca ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru, no z tejto pozície musel odísť po tom, čo mu novinári pripomenuli jeho staršie vyjadrenia, v ktorých Smer ostro kritizoval. Minulý rok napokon zakotvil v strane Zoroslava Kollára.