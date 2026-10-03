Balík vo výške 52 miliónov dolárov, ktorý bol pôvodne určený pre nás a ďalšie tri krajiny ako kompenzácia za pomoc Ukrajine, presmeroval Washington do Latinskej Ameriky.
Podľa zistení denníka The Washington Post sa administratíva Donalda Trumpa rozhodla presmerovať vojenskú pomoc v celkovej hodnote 52 miliónov dolárov. Tieto peniaze mali pôvodne prísť na Slovensko, do Severného Macedónska, Tuniska a Iraku. Namiesto toho však poputujú do štyroch štátov Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami – konkrétne do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie.
Tento radikálny krok poriadne vytočil demokratov v americkom Senáte aj v Snemovni reprezentantov. Tí sa snažili presun peňazí právne zablokovať, no Biely dom ich stopku jednoducho odignoroval a oznámil im, že peniaze odošle po svojom.
Mala to byť odmena za pomoc Ukrajine
Demokratickí zákonodarcovia zúria najmä preto, že odobratie financií pre Slovensko a Severné Macedónsko priamo popiera pôvodný zmysel tohto balíka. Kongres totiž túto finančnú injekciu schválil ešte v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny u našich východných susedov.
Vtedajšia administratíva Joea Bidena chcela týmito peniazmi motivovať európske krajiny, aby posunuli svoje staré zbrane ukrajinskej armáde, ktorá sa tak mohla brániť ruskej invázii. Zároveň to bol strategický ťah, ako donútiť štáty prestať nakupovať vojenskú techniku od Ruska a prejsť výhradne na americké zbrojné systémy. Kongresmani teraz odkazujú Trumpovi, že exekutíva nemá neobmedzenú moc svojvoľne presúvať fondy na úplne iné politické ciele, než na aké boli schválené.
Prednosť dostal boj s narkomafiou
Zástupcovia amerického ministerstva zahraničných vecí si však stoja za svojím. Tvrdia, že milióny dolárov nájdu v Latinskej Amerike oveľa lepšie využitie v rámci novej zahraničnopolitickej doktríny Donalda Trumpa, ktorá sa viac orientuje práve na západnú pologuľu.
Zámery presmerovať fondy oznámil rezort diplomacie už po ceste ministra Marca Rubia po Južnej Amerike. Presunuté financie z programu Foreign Military Financing majú po novom slúžiť predovšetkým na tvrdý boj proti „narkoterorizmu“ v americkej sfére vplyvu a na zabezpečenie strategického Panamského prieplavu.