Daniari odhalili daňové úniky a podvody za takmer 25 miliónov eur.
Medzi najväčšími úlovkami zverejnila Finančná správa prípad daňovníka, ktorý si spravil poriadne výnosný "vedľajšák". Na jeho bankovom účte pristáli počas kontrolovaného obdobia platby v celkovej výške viac ako jeden milión eur, z ktorých štátu nepriznal ani cent.
Daniari začali pátrať po pôvode peňazí a zistili, že dotyčný vo veľkom nakupoval autá v Nemecku a Belgicku a následne ich posúval tretím osobám na Slovensku. Keďže išlo o pravidelnú činnosť, úrady to vyhodnotili ako nelegálne podnikanie, a nie iba príležitostný predaj. Výsledok? Špekulantovi rovno dorubili daň v astronomickej výške viac ako 300-tisíc eur.
Fiktívne vývozy a obrovský únik na dépeháčke
Ďalší extrémny prípad sa týkal klasických podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Jedna z kontrolovaných firiem sa snažila vyhnúť plateniu daní na Slovensku tvrdením, že svoj tovar predala a vyviezla do iného členského štátu Európskej únie.
Kontrolóri si však túto historku overili a zistili, že tovar slovenské hranice nikdy neprekročil. Keď si posvietili na spomínaného zahraničného odberateľa, ukázalo sa, že ide o "mŕtvu schránku" – firma nevykazovala žiadnu činnosť, za tovar nezaplatila a nakoniec jej zrušili aj registráciu pre DPH. Daňový úrad preto tento fiktívny obchod zdanil u nás a firme naparil doplatok vo výške vyše 462-tisíc eur.
Pokuty za eKasy sa sypali
Daniari sa však nepozerali len na veľké ryby, ale posvietili si aj na bežné prevádzky s pokladnicami eKasa. Kontroly ukázali, že staré zvyky umierajú ťažko – zistili celkovo 480 porušení pravidiel.
Tým absolútne najčastejším prešľapom bolo staré známe neevidovanie tržby a nevydávanie bločkov. Podnikateľom sa tento risk vôbec nevyplatil, finančná správa im za tieto prehrešky rozdala pokuty v celkovej výške viac ako 356-tisíc eur.