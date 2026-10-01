Študentské podnájmy trhajú rekordy. V Bratislave zaplatíš za bývanie aj vyše 900 eur
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Daniel Zbudila
dnes 1. októbra 2026 o 10:20
Čas čítania 1:07

Študentské podnájmy trhajú rekordy. V Bratislave zaplatíš za bývanie aj vyše 900 eur

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Študentské podnájmy trhajú rekordy. V Bratislave zaplatíš za bývanie aj vyše 900 eur
Zdroj: Freepik/volně k užití

Študenti, ktorým sa neušlo miesto na internáte, musia siahnuť hlboko do vrecka, keďže ceny komerčných prenájmov v univerzitných mestách opäť vzrástli.

Septembrový štart akademického roka opäť preveril peňaženky vysokoškolákov. Najvýraznejší medziročný skok zaznamenala Bratislava, kde nájomné vzrástlo o 8 až 10 percent. Priemerný čistý nájom bez energií v hlavnom meste podľa maklérskeho domu Universal prekročil hranicu 760 eur, pričom konečný účet vrátane služieb a energií sa bežne prehupne cez 930 eur mesačne.

Na opačnom konci spektra stojí Prešov, ktorý ponúka vôbec najdostupnejšie študentské bývanie. Relatívne stabilná situácia je v Košiciach a v Banskej Bystrici dokonca ceny prenájmov oproti minulému roku nepatrne klesli.

Prehľad cien nájmov podľa miest

  • Bratislava: Za garsónku či 1-izbový byt tu študenti zaplatia 480 až 650 eur, 2-izbové byty sa pohybujú od 650 do 950 eur a 3-izbové vyjdú na 850 až 1 200 eur.
  • Trnava: Garsónka stojí 400 až 480 eur, 2-izbový byt 520 až 650 eur a trojizbák priemerne 750 eur.
  • Košice a Žilina: Menšie byty a garsónky vyjdú na 380 až 500 eur, 2-izbové na 500 až 650 eur a 3-izbové na 680 až 850 eur.
  • Banská Bystrica: Garsónku nájdeš v rozmedzí 370 až 460 eur, 2-izbový byt za 480 až 580 eur a väčší trojizbový za 650 až 750 eur.
  • Prešov: Najlacnejšie mestá začínajú pri garsónkach na 350 až 420 eurách, 2-izbové byty stoja 450 až 550 eur a 3-izbové 600 až 700 eur.

Zdieľané izby ako záchrana

Rastúce náklady tlačia mladých ľudí do takzvaného zdieľaného bývania. Namiesto predražených garsóniek vyhľadávajú väčšie viacizbové byty v blízkosti svojich fakúlt, kde si nájom delia s viacerými spolužiakmi.

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Majitelia nehnuteľností si však tento dopyt dobre uvedomujú. Namiesto prenájmu trojizbového bytu pracujúcemu páru za tisíc eur radšej priestor ponúknu štyrom či piatim študentom. Pri cene okolo 260 eur za posteľ tak dokáže prenajímateľ získať z nehnuteľnosti ešte vyšší mesačný zisk.

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