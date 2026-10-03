Z Arktídy si to cez sever kontinentu namieri mrazivý vzduch, ktorý postupne zrazí teploty nadol aj v našom regióne.
Nad európskym kontinentom sa pripravuje veľká prestavba tlakových systémov. Súčasná tlaková výš, ktorá nám prináša slnečné dni, sa postupne presunie ďalej na západ. Tým uvoľní cestu aktívnym tlakovým nížam a studenému arktickému vzduchu, ktorý zasiahne najmä sever kontinentu, uvádza portál Fakt.
Najsilnejšia vlna chladu dorazí do Európy medzi 7. a 13. októbrom. Mrazivý vzduch zasiahne predovšetkým Škandináviu a severozápadné Rusko, kde môžu teploty v severnom Nórsku či Švédsku klesnúť až na nekompromisných −15 °C.
Cez víkend ešte teplý luxus, neskôr príde facka
Pre obyvateľov Slovenska to znamená, že najbližšie dni by mali využiť na pobyt vonku. Piatok aj nadchádzajúci víkend prinesú slnečné počasie s teplotami od 19 do 26 °C.
Drobná zmena príde v pondelok, keď sa mierne ochladí na 16 až 22 °C a pribudne oblačnosť, no výraznejšie zrážky sa nečakajú. V utorok a počas nasledujúcich dní až do štvrtka sa počasie opäť ustáli a denných 19 až 24 °C udrží príjemný jesenný štandard.
Prudký lom v počasí by mal nastať koncom budúceho týždňa, konkrétne v piatok. Teploty by mali výraznejšie spadnúť a pohybovať sa v rozmedzí od 10 do 20 °C v závislosti od konkrétneho regiónu. Meteorológovia však prízvukujú, že predpovede na viac ako týždeň dopredu sa môžu ešte spresňovať.