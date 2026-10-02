Prečo pribúdajú útoky na školách? Čo je to Copycat efekt a aký vplyv naň majú médiá?

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Použité zdroje:
Center for Research – Copycat Violence: https://www.center4research.org/copy-cats-kill/
Refresher.sk – Rozhovor s Andrejom Drbohlavom: https://refresher.sk/85287-Expert-na-seriovych-a-masovych-vrahov-Serial-Dexter-inspiroval-mnozstvo-vrahov-zabijali-rovnakym-sposobom-Rozhovor
Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR): https://www.nku.gov.sk/-/hazard-s-detskymi-dusami-slovensku-chybaju-psychologovia-a-jasne-pravidla