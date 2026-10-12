Koniec ružinovského strašiaka: Hirošimu by mohli zbúrať už budúci rok

Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho získal nový majiteľ, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior.
Dlhoročný skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaného Hirošima, by sa čoskoro mohol stať minulosťou. O búracie povolenie by mohol developer požiadať na jar 2027. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytol starosta Ružinova Martin Chren. Skelet má nahradiť projekt Nové centrum Ružinova.
„Aktuálne sme v stave, keď už čakáme, kedy stavebník podá žiadosť o stavebné a búracie povolenie. Veľmi silno verím, že na budúci rok bude búranie Hirošimy naozaj už realitou,“ skonštatoval Chren.
Pre nový projekt už bolo vydané územné rozhodnutie, developer by mohol čoskoro požiadať o úpravu záväzného stanoviska a následne o vydanie búracieho i stavebného povolenia. Umožní mu to aj dohoda s mestskou časťou a hlavným mestom, ktorú nedávno schválilo miestne zastupiteľstvo. Bez toho, aby sa navyšoval objem stavby vrátane podlaží, bude môcť postaviť namiesto niektorých apartmánov byty. Vďaka schváleniu odchýlky od územného plánu zaplatí navyše mestu i mestskej časti viac ako dva milióny eur, ktoré majú byť investované v rámci tohto územia.
„Zhruba 800 000 eur z tejto sumy bude použitých na rekonštrukciu Domu kultúry Ružinov. Vďaka tomu, že zmizne Hirošima, tak sa nielen obnoví aj vedľajšie Papánkovo námestie, ale našli sme peniaze aj na obnovu domu kultúry, ktorý je hneď vedľa,“ podotkol Chren.
Rekonštrukcia Papánkovho námestia na vlastné náklady developera je pritom ešte jeho pôvodným záväzkom, teda nad rámec tejto dohody. Zvyšnú časť sumy, viac ako milión eur, má využiť hlavné mesto na spolufinancovanie rekonštrukcie Ružinovskej električkovej trate, a to na zlepšenie prejazdnosti a funkčnosti križovatky Ružinovská - Tomášikova.
Na odstránení „Hirošimy“ pracuje samospráva s developerom už niekoľko rokov.
Zrealizovaná bola tiež architektonická súťaž, do ktorej sa zapojilo viac ako 100 ateliérov z celého sveta. Zo súťaže vzišiel projekt budúcej podoby územia. Zhruba štyri roky trvalo podľa starostu vydávanie základných povolení, viac ako dva roky sa čakalo na podpis vtedajšieho šéfa envirorezortu k tzv. EIA. Problémom bolo podľa starostu nielen nekonanie niektorých štátnych úradov, ale aj rôzni pozemkoví špekulanti.
Z plánov na obrovské obchodné centrum ostala len ruina
Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho získal nový majiteľ, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Zakrátko však avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať.
Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť. Skelet Ružinovčanov „straší“ dodnes. A to i napriek tomu, že sa v minulosti objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.