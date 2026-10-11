AKTUÁLNE: Poľská polícia preveruje možné útoky na poľského premiéra Tuska a ministra obrany

Na sociálnej sieti X to v nedeľu uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká.
Poľská polícia dostala informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska a podpredsedu vlády a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Na sociálnej sieti X to v nedeľu uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Poľské úrady sú momentálne v stave zvýšenej pohotovosti po sérii násilných incidentov na školách, pri ktorých vo štvrtok zahynul školník, doplnil Reuters.
„V nadväznosti na informácie, ktoré dostala poľská polícia o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska a podpredsedu vlády a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza, nariadili minister vnútra Marcin Kierwiňski a koordinátor tajných služieb Tomasz Siemoniak prijatie príslušných opatrení,“ uviedla Galecká.
Na 11:00 h bolo naplánované stretnutie v protiteroristickom centre Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW). Zúčastniť sa na ňom mali zástupcovia polície, Úradu štátnej ochrany a ABW.
Zatiaľ nie je známe, čoho presne sa informácie, ktoré polícia dostala, týkajú, ani v čom mala spočívať potenciálna hrozba. Hovorca koordinátora tajných služieb Jacek Dobrzyňski pre agentúru PAP uviedol, že v tejto fáze nemôže poskytnúť podrobnejšie informácie.
Mimoriadne zasadnutie k útokom na školách
V nedeľu sa vo Varšave konalo mimoriadne zasadnutie predstaviteľov vlády a bezpečnostných zložiek venované násiliu na školách v Poľsku, kde za štyri dni došlo k trom útokom. Tusk vyhlásil, že tieto útoky nemožno pripísať organizovanej skupine, podľa neho boli spontánne a podnietené oslavovaním násilia na internete. Podľa neho ľudí vo svete aj v Poľsku v posledných mesiacoch a rokoch čoraz viac fascinuje násilie. Uviedol, že útoky by mohli skôr súvisieť s nihilizmom a mizantropiou než konkrétnymi politickými cieľmi.
Minister pre digitalizáciu Krzysztof Gawkowski na porade avizoval, že ešte tento týždeň predloží prezidentovi Karolovi Nawrockému zákon o bezpečnosti na internete. Tusk v tejto súvislosti vyzval, aby sa sloboda prejavu nezamieňala so šírením agresivity, pohŕdania a nenávisti.
„Sloboda slova musí mať aj svoje hranice. Zároveň by som varoval pred otváraním diskusie o neobmedzenom prístupe k zbraniam,“ povedal premiér. Upozornil, že fascinácia násilím v kombinácii s dostupnosťou zbraní vedie v mnohých častiach sveta k tragédiám.