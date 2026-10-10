V mäse zistili prítomnosť baktérie Salmonella Infantis. Tá spôsobuje ochorenie, ktoré poznáme pod názvom salmonelóza.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia tento týždeň odobrala vzorky kuracieho mäsa z predajne Lidl v Ústí nad Labem. V dvoch šaržiach objavila prítomnosť baktérie Salmonella Infantis. Mäso už má už po dátume spotreby a v obchodoch ho nenájdeš. Doma ho však stále mať môžeš.
Nevyhovujúce sú podľa SZPI tieto balenia kuracieho mäsa:
- KURACIE ZADNÉ ŠTVRTKY, označenie šarže: 0092110015, dátum spotreby: 08.08.2026, krajina pôvodu: Rumunsko, veterinárny ovál: RO 100 EC
- CHLADENÝ KURACÍCH STEHENNÝ PLÁTOK, označenie šarže: L226212680, dátum spotreby: 09.08.2026, krajina pôvodu: Maďarsko, veterinárny ovál: HU 112 EC.
„Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné výrobky už majú prepadnutý dátum spotreby, v obchodnej sieti sa nenachádzajú. SZPI však dôrazne odporúča všetkým spotrebiteľom, ktorí by mohli mať výrobky doma v zamrazenom stave, aby ich nekonzumovali. Prípadné zmrazenie nemá na bakteriálnu kontamináciu prakticky žiadny vplyv,“ upozorňujú inšpektori.
V mäse zistili prítomnosť baktérie Salmonella Infantis. Tá spôsobuje ochorenie, ktoré poznáme pod názvom salmonelóza. „Charakteristické sú hnačky s vysokou frekvenciou stolice, ale bez prítomnosti krvi. Niekedy sa objavuje aj vracanie, takmer vždy je prítomná horúčka,“ popisuje príznaky ochorenia Štátna veterinárna správa.
Baktériu zničí iba teplota 60 stupňov Celzia a vyššia. Tú však musí dosiahnuť pri tepelnej úprave nielen povrch mäsa, ale aj jeho vnútro. Ochorenie môže u malých detí a starších a oslabených osôb vyvolať tzv. salmonelová sepsa, ktorá môže byť aj smrteľná. Ak teda mäso u seba doma nájdeš, rozhodne ho nejedz a radšej ho zlikviduj.