Malá horská dedina s pár desiatkami obyvateľov nemá školu ani obchod, no miestni tvrdia, že im nechýba to pod. než tabuľky.
Malé Borové sa v hodnotení slovenských samospráv aplikácie MuMAP od Najvyššieho kontrolného úradu ocitlo na úplnom konci rebríčka. Výsledok však v malej horskej obci nevyvolal iba sklamanie. Časť miestnych ho podľa vedenia vzala s humorom a samotnú obec posledné miesto príliš neprekvapilo.
NKÚ pri hodnotení sleduje viacero oblastí každodenného života – napríklad demografiu, ekonomickú aktivitu, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, bezpečnosť, životné prostredie, sociálne služby, kultúru či dopravu. Poradie sa môže meniť podľa toho, ako úrady počas roka aktualizujú jednotlivé dáta.
Väčšie obce pri mestách majú prirodzene viac obchodov, lepšie dopravné spojenie či širšiu infraštruktúru. Malé Borové je na opačnom konci spektra – ide o horskú dedinu na konci cesty s iba niekoľkými desiatkami trvalých obyvateľov.
Práve preto podľa vedenia obce môže na papieri pôsobiť omnoho horšie, než ako svoj každodenný život vnímajú samotní obyvatelia. „U nás v horách žije len pár desiatok obyvateľov, takže na papieri to vyzerá chudobne, ale žije sa nám tu dobre a pokojne,“ uviedla obec pre Refresher.
- prečo Malé Borové skončilo na chvoste rebríčka,
- ako na hodnotenie reagovali miestni a vedenie obce,
- čo považujú za najväčšie výhody aj problémy života v dedine.