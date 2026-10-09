Zákon vyžaduje, aby mala obec aspoň päťtisíc obyvateľov, mestský charakter zástavby, potrebné služby a význam obce pre širšie okolie.
Vďaka rastúcemu počtu obyvateľov uvažujú o získaní štatútu mesta dve obce na Slovensku. Podľa zistení Hospodárskych novín ide o Chorvátsky Grob pri Bratislave a Smižany na Spiši. Ich plány však zatiaľ nie sú definitívne.
Chorvátsky Grob mal ku koncu minulého roka takmer 8-tisíc obyvateľov s trvalým pobytom. Podľa starostky Vladimíry Vydrovej však v obci žije ďalších približne päťtisíc ľudí, ktorí tam nemajú prihlásený trvalý pobyt. Obec tak podľa nej ročne prichádza na podielových daniach približne o dva milióny eur.
„Som presvedčená, že Chorvátsky Grob sa už dnes nachádza v bode, keď otázka štatútu mesta nie je otázkou ‚či‘, ale skôr ‚kedy‘ a za akých podmienok,“ hovorí starostka. Zmena by podľa nej mohla prísť približne v horizonte piatich až desiatich rokov.
O získaní štatútu mesta uvažujú aj Smižany v okrese Spišská Nová Ves, ktoré mali mestské výsady už v roku 1293. Dnes sú obcou a hoci majú predpoklady stať sa mestom, návrh na zmenu zatiaľ nepodali.
O vyhlásení obce za mesto rozhoduje Národná rada SR na návrh vlády. Zákon vyžaduje, aby mala obec aspoň päťtisíc obyvateľov, mestský charakter zástavby, potrebné služby a význam obce pre širšie okolie.