Ženu mala kontaktovať údajná vyšetrovateľka z kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši.
Polícia opätovne upozorňuje občanov, aby nedali podvodníkom možnosť oklamať ich. Pripomína im to aj v súvislosti s ďalším podvodom, pri ktorom prišla žena o 21 000 eur. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Ženu mala kontaktovať údajná vyšetrovateľka z kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši. Malo ísť o pokus o vybavenie úveru na jej meno. Následne ju mal kontaktovať aj pracovník Národnej banky Slovenska, ktorý ju informoval o ďalšom postupe. Podľa jeho inštrukcií sa mala presunúť do banky a požiadať o úver vo výške 30 000 eur. Z tejto sumy si mala žena poslať na súkromný účet 11 000 eur, v bankomate mala vybrať 10 000 eur. Podľa ďalších pokynov mala poslať na účet uvedený podvodníkom 8900 eur a následne mala vybrať z účtu sumu 11 000 eur.
„Vybranú hotovosť mala po ďalších pokynoch odovzdať neznámemu mužovi, ktorý sa vydával za pracovníka NBS. Poškodená žena prišla svojím konaním o 21 000 eur,“ skonštatovala Šimková.
Polícia opätovne občanov vyzýva, aby nekonali rýchlo a bez rozmyslu. Ak si nie sú istí, mali by sa spýtať známych a najmä volať políciu na čísle 158.