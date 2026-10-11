Falošná policajtka a pracovník NBS ženu pripravili o 21-tisíc eur, podvodníci použili tento trik
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TASR
dnes 11. októbra 2026 o 10:34
Čas čítania 0:43

Falošná policajtka a pracovník NBS ženu pripravili o 21-tisíc eur, podvodníci použili tento trik

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Falošná policajtka a pracovník NBS ženu pripravili o 21-tisíc eur, podvodníci použili tento trik
Zdroj: TASR - KR PZ v Prešove

Ženu mala kontaktovať údajná vyšetrovateľka z kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši.

Polícia opätovne upozorňuje občanov, aby nedali podvodníkom možnosť oklamať ich. Pripomína im to aj v súvislosti s ďalším podvodom, pri ktorom prišla žena o 21 000 eur. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.


Ženu mala kontaktovať údajná vyšetrovateľka z kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši. Malo ísť o pokus o vybavenie úveru na jej meno. Následne ju mal kontaktovať aj pracovník Národnej banky Slovenska, ktorý ju informoval o ďalšom postupe. Podľa jeho inštrukcií sa mala presunúť do banky a požiadať o úver vo výške 30 000 eur. Z tejto sumy si mala žena poslať na súkromný účet 11 000 eur, v bankomate mala vybrať 10 000 eur. Podľa ďalších pokynov mala poslať na účet uvedený podvodníkom 8900 eur a následne mala vybrať z účtu sumu 11 000 eur.


„Vybranú hotovosť mala po ďalších pokynoch odovzdať neznámemu mužovi, ktorý sa vydával za pracovníka NBS. Poškodená žena prišla svojím konaním o 21 000 eur,“ skonštatovala Šimková.


Polícia opätovne občanov vyzýva, aby nekonali rýchlo a bez rozmyslu. Ak si nie sú istí, mali by sa spýtať známych a najmä volať políciu na čísle 158.

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Náhľadový obrázok: TASR - KR PZ v Prešove
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