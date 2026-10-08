Mala byť prvou popravenou ženou po 200 rokoch Stala sa prvou, ktorá prežila dve smrteľné injekcie

dnes 8. októbra 2026 o 15:35
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Popravia Christu Pike znovu?
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
Zdroj: WZTV, WTVC DEAD WOMAN WALKING: CHRISTA PIKE VS TENNESSEE
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