Vyšetrovanie odhalilo, že personál nedostatočne vyčistil nádobu, v ktorej nápoj pripravil.
Dvanásťročné dievča z Veľkej Británie zomrelo po vypití mliečneho kokteilu v londýnskej kaviarni. Mia trpela silnou alergiou na orechy a už po dvoch dúškoch nápoja upozornila svoju tetu, že cíti orieškovú príchuť. Krátko nato skolabovala. Informuje o tom portál The Sun.
Privolaní záchranári ju previezli do nemocnice, kde sa ju lekári pokúšali zachrániť. Jej stav bol však kritický a dievča napokon zomrelo.
Kaviareň nedodržala bezpečnostné pravidlá
Vyšetrovanie odhalilo, že personál pripravil kokteil v nádobe, v ktorej predtým miešal nápoj obsahujúci orechy. Nádobu však pred ďalším použitím dostatočne nevyčistil, čím dievča vystavil nebezpečnému alergénu.
Súd uznal prevádzkovateľa kaviarne za vinného. Od tragédie uplynuli už tri roky, no Miina rodina naďalej žiada prísnejšie pravidlá v gastronomických prevádzkach, aby sa podobným úmrtiam v budúcnosti zabránilo.