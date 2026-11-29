Podľa vlády zažije v Rakúsku fyzické alebo sexuálne násilie každá tretia žena. Iniciatíva chce viac prevencie.
Pred rakúskym parlamentom vo Viedni sa v sobotu zhromaždili stovky mužov, aby podporili boj proti násiliu páchanému na ženách. Protest zorganizovala iniciatíva White Ribbon Österreich a išlo už o druhú takúto mužskú demonštráciu v krajine v tomto roku.
Účastníci prišli s transparentmi ako „patriarchát zabíja“ či „ak odvrátiš zrak, stávaš sa spoluvinníkom“ a nadviazali tak na marcový pochod aj na celosvetové akcie k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia páchaného na ženách (25. novembra). Iniciatíva White Ribbon Österreich upozorňuje, že prevencia sa musí začať už u chlapcov a mužov formou poradenstva, a zároveň žiada prísnejší postih pre ľudí, ktorí na internete šíria a propagujú násilie.
„My muži sme mlčali príliš dlho. Toto mlčanie musí skončiť,“ vyhlásil zástupca organizátorov z iniciatívy White Ribbon Österreich.
Podľa vládnych údajov sa každá tretia žena v Rakúsku stane počas života obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Vláda preto vlani schválila päťročný akčný plán zameraný na prevenciu a osvetu.
Podľa správy OSN zverejnenej tento týždeň zomrelo v roku 2025 rukou príbuzných alebo partnerov viac ako 47 000 žien a dievčat – v priemere ide o 5 obetí každú hodinu (129 denne).
Ako pre agentúru AFP povedal jeden z účastníkov protestu, problém sa dá vyriešiť len spoločne, pretože „muži sú problémom aj riešením“.