Pátra po ňom polícia.

NPC moment v Bratislave
0
0
0
Lukáš Turčan
dnes 13. októbra 2026 o 15:34
Čas čítania 0:00

NPC moment v Bratislave

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Muž blokoval električku, teraz po ňom pátra polícia

Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/ @jan_mihal_
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 12:23
Meteorológovia zmenili predpoveď na zvyšok októbra. Slovensko čaká minimum zrážok, najmä na juhozápade
Meteorológovia zmenili predpoveď na zvyšok októbra. Slovensko čaká minimum zrážok, najmä na juhozápade
dnes o 08:04
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 18:33
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
pred hodinou
V Európe pribúdajú prípady koronavírusu. Nový variant sa môže prejaviť chrapotom aj bolesťou hrdla
V Európe pribúdajú prípady koronavírusu. Nový variant sa môže prejaviť chrapotom aj bolesťou hrdla
pred 3 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
dnes o 08:04
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 18:33
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
dnes o 12:23
Meteorológovia zmenili predpoveď na zvyšok októbra. Slovensko čaká minimum zrážok, najmä na juhozápade
Meteorológovia zmenili predpoveď na zvyšok októbra. Slovensko čaká minimum zrážok, najmä na juhozápade
pred 3 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 19:15
Lidl upozorňuje zákazníkov na rizikový výrobok. V hovädzom tataráku sa môže nachádzať baktéria spôsobujúca vážne ochorenie
Lidl upozorňuje zákazníkov na rizikový výrobok. V hovädzom tataráku sa môže nachádzať baktéria spôsobujúca vážne ochorenie
8. 10. 2026 16:27
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 3 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
8. 10. 2026 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 2 dňami
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
6. 10. 2026 20:00
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
Lifestyle news
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
včera o 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Slovensko Všetko
Osobnosti o manželstvách rovnakého pohlavia
pred 3 hodinami
Osobnosti o manželstvách rovnakého pohlavia
Tradičné hodnoty neznamenajú automaticky hejt a nenávisť
Tomáš Taraba oznámil vznik novej strany. Na jej registráciu potrebuje minimálne 10-tisíc podpisov
pred 44 minútami
Tomáš Taraba oznámil vznik novej strany. Na jej registráciu potrebuje minimálne 10-tisíc podpisov
V Európe pribúdajú prípady koronavírusu. Nový variant sa môže prejaviť chrapotom aj bolesťou hrdla
pred hodinou
V Európe pribúdajú prípady koronavírusu. Nový variant sa môže prejaviť chrapotom aj bolesťou hrdla
„Človek stojí na jednej nohe a lapá po dychu“ Nový grafikon autobusov v Trenčianskom kraji pobúril ľudí, župa zmeny bráni
pred hodinou
„Človek stojí na jednej nohe a lapá po dychu“ Nový grafikon autobusov v Trenčianskom kraji pobúril ľudí, župa zmeny bráni
Orange hlási problémy so službami. Zákazníci upozorňujú na výpadok operátora
dnes o 11:47
Orange hlási problémy so službami. Zákazníci upozorňujú na výpadok operátora
Invázny sršeň ázijský sa objavil v okrese Levoča. Ochranári po jeho hniezde pátrajú aj pomocou dronov
dnes o 11:38
Invázny sršeň ázijský sa objavil v okrese Levoča. Ochranári po jeho hniezde pátrajú aj pomocou dronov
Ekonomika Všetko
Začína sa vykurovacia sezóna: Odborník radí Slovákom, ako túto zimu ušetriť desiatky eur
9. 10. 2026 11:56
Začína sa vykurovacia sezóna: Odborník radí Slovákom, ako túto zimu ušetriť desiatky eur
pred 2 dňami
Nakupovanie na čínskych e-shopoch bude ešte drahšie. Do hry vstupuje nový manipulačný poplatok
pred 4 dňami
Na Slovensku za posledný mesiac skončil už tretí minipivovar. Pivo varil nepretržite viac ako 30 rokov
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Osobnosti o manželstvách rovnakého pohlavia
pred 3 hodinami
Osobnosti o manželstvách rovnakého pohlavia
pred 44 minútami
Tomáš Taraba oznámil vznik novej strany. Na jej registráciu potrebuje minimálne 10-tisíc podpisov
pred hodinou
V Európe pribúdajú prípady koronavírusu. Nový variant sa môže prejaviť chrapotom aj bolesťou hrdla

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NPC moment v Bratislave
pred hodinou
NPC moment v Bratislave
Pátra po ňom polícia.
„Človek stojí na jednej nohe a lapá po dychu“ Nový grafikon autobusov v Trenčianskom kraji pobúril ľudí, župa zmeny bráni
pred hodinou
„Človek stojí na jednej nohe a lapá po dychu“ Nový grafikon autobusov v Trenčianskom kraji pobúril ľudí, župa zmeny bráni
Osobnosti o manželstvách rovnakého pohlavia
pred 3 hodinami
Osobnosti o manželstvách rovnakého pohlavia
Muž vypadol z horskej dráhy priamo na strechu
dnes o 10:00
Muž vypadol z horskej dráhy priamo na strechu
Ako z inej planéty: Vzácne červené blesky rozžiarili nočnú oblohu nad Francúzskom
dnes o 09:17
Ako z inej planéty: Vzácne červené blesky rozžiarili nočnú oblohu nad Francúzskom
Viac