Príčina ani presný rozsah problémov zatiaľ nie sú potvrdené.
Používatelia mobilného operátora Orange hlásia problémy s jeho službami. Na výpadok upozorňujú prostredníctvom portálu Downdetector, ktorý zaznamenáva hlásenia používateľov o technických problémoch.
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