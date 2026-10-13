Riziková zelenina sa dostala aj do Chorvátska a Slovinska.
V Taliansku zaznamenali viac ako 130 prípadov salmonelózy, ktoré môžu súvisieť s konzumáciou kontaminovaných cherry paradajok. V zelenine odhalili baktérie Salmonella Typhimurium a Salmonella Strathcona. Európsky systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) vyhodnotil riziko ako závažné.
Rizikové paradajky sa dostali aj do ďalších krajín
Podozrivé paradajky pochádzajú zo Sicílie a distribuovali ich aj do Chorvátska a Slovinska. Najviac prípadov hlásia v talianskej provincii Brescia, kde ochorelo 117 ľudí. Medzi nakazenými sú aj deti a viacerí pacienti skončili v nemocnici. Talianske úrady začali výrobok sťahovať z trhu a vyšetrujú, ako došlo ku kontaminácii.
Dostali sa aj na Slovensko?
Na slovenský trh sa rizikové paradajky podľa hlavného veterinárneho lekára SR Martina Chudého nedostali. Slovensko nefiguruje ani medzi krajinami uvedenými v upozornení RASFF.
Salmonelóza sa prejavuje najmä hnačkou, bolesťami brucha, horúčkou, nevoľnosťou či vracaním. Najviac ohrozené sú malé deti, seniori a ľudia s oslabenou imunitou.