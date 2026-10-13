Meteorológovia zmenili predpoveď na zvyšok októbra. Slovensko čaká minimum zrážok, najmä na juhozápade
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Natália Mišániová
dnes 13. októbra 2026 o 12:23
Čas čítania 0:30

Meteorológovia zmenili predpoveď na zvyšok októbra. Slovensko čaká minimum zrážok, najmä na juhozápade

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Meteorológovia zmenili predpoveď na zvyšok októbra. Slovensko čaká minimum zrážok, najmä na juhozápade
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Výraznejšie zrážky sa neočakávajú minimálne do 20. októbra a na juhozápade nemusí poriadne zapršať ani do konca mesiaca.

Slovensko čaká ďalšie obdobie suchého počasia. Hoci meteorologické modely pôvodne naznačovali, že okolo 20. októbra by k nám mohol preniknúť studený vzduch a priniesť prvé výraznejšie ochladenie či sneženie, aktuálna predpoveď sa zmenila, informuje o tom portál iMeteo.

Výraznejšie zrážky zatiaľ neprídu

Počasie budú v nasledujúcich dňoch ovplyvňovať tlakové výše, ktoré prinesú stabilnejšie a prevažne suché počasie. Výraznejšie zrážky sa podľa aktuálnych modelov neočakávajú minimálne do 20. októbra.

Na Slovensku môže spadnúť len niekoľko milimetrov zrážok, pričom okolité krajiny by ich mohli zaznamenať viac.

Situácia by sa mohla zmeniť až v poslednej tretine októbra, keď sa očakáva viac dažďa, najmä na severe a východe krajiny. Na juhozápade však nemusí výraznejšie zapršať ani do konca mesiaca.

Meteorológovia preto upozorňujú, že pokračujúce obdobie bez výraznejších zrážok môže ešte viac prehĺbiť sucho.

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Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
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