Výzva sa týka konkrétnej šarže výrobku predávanej od 21. septembra.
Obchodný reťazec Lidl upozorňuje zákazníkov na nevyhovujúci hovädzí tatarák, ktorý môže obsahovať nebezpečnú baktériu Listeria monocytogenes. Tá spôsobuje ochorenie listeriózu, ktoré predstavuje riziko najmä pre tehotné ženy, seniorov a ľudí s oslabenou imunitou.
Ide o hovädzí tatarák Premium v 250-gramovom balení od výrobcu Maso Uzeniny Polička a.s. Upozornenie sa týka výrobku s dátumom spotreby 1. októbra 2026, číslom šarže L:154825 a EAN kódom 8594016340622. V predajniach Lidl sa predával od 21. septembra.
Zákazníci môžu výrobok vrátiť do ktorejkoľvek predajne Lidl, kde im po predložení pokladničného dokladu vrátia peniaze. Upozornenie sa týka výlučne uvedenej šarže, ostatné produkty predávané v reťazci nie sú dotknuté.