Podľa doterajších údajov nespôsobuje závažnejší priebeh ochorenia než predchádzajúce varianty.
V Európe sa šíri subvariant koronavírusu XFG, známy aj ako Stratus či „americký covid“. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tvoril na prelome septembra a októbra viac ako polovicu prípadov v troch sledovaných krajinách EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, informuje The Telegraph.
Nový variant môže prezradiť chrapľavý hlas
Príznaky sú podobné chrípke či prechladnutiu. Charakteristickým prejavom môže byť výrazný chrapot alebo zastretý hlas. Objaviť sa môžu aj bolesti hrdla, kašeľ, horúčka, únava, bolesti svalov či upchatý nos.
Nákazu však dokáže potvrdiť až test. Podľa doterajších údajov variant XFG nespôsobuje závažnejší priebeh ochorenia než predchádzajúce varianty.
Počet prípadov vo Veľkej Británii rastie
Vo Veľkej Británii stúpol počet zaznamenaných prípadov z augustových 1 374 na septembrových 4 589.
Na Slovensku medzitým vzrástla chorobnosť na akútne respiračné ochorenia o štyri percentá. Epidemiológovia za uplynulý týždeň evidovali 40 302 prípadov, pričom nejde výlučne o covid-19.