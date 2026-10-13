Podľa svedkov mal muž vypadnúť z atrakcie, tieto informácie však zatiaľ neboli oficiálne potvrdené.
V zábavnom parku Six Flags Over Georgia v americkom štáte Georgia došlo k tragickému incidentu na horskej dráhe. Jeden človek zomrel a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Prípad vyšetruje miestna polícia, informuje BBC.
Svedkovia tvrdia, že muž vypadol z horskej dráhy
Zábery z miesta zachytávajú horskú dráhu Goliath, ktorá zostala stáť uprostred jazdy. Zamestnanci parku následne pomáhali návštevníkom bezpečne vystúpiť.
Podľa niektorých svedkov mal muž vypadnúť z horskej dráhy a dopadnúť na strechu jednej z atrakcií. Tieto informácie však zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené. Polícia neuviedla ani presnú príčinu úmrtia.
Vedenie zábavného parku vyjadrilo sústrasť pozostalým a potvrdilo, že pri vyšetrovaní spolupracuje s úradmi.
Horská dráha Goliath dosahuje rýchlosť až 112 kilometrov za hodinu a výšku približne 60 metrov. V prevádzke je od roku 2006.