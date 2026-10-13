Na mieste mu zadržali vodičský preukaz a zakázali pokračovať v jazde.
Polícia v Trebišove zastavila 57-ročného taxikára, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu. V sobotu 10. októbra ho kontrolovali policajti špeciálneho dopravného oddelenia práve vo chvíli, keď smeroval vyzdvihnúť zákazníka.
Dychová skúška mu preukázala približne 0,48 promile alkoholu. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali pokračovať v jazde.
Prípad budú ďalej riešiť v správnom konaní. Polícia zároveň pripomína, že jazda pod vplyvom alkoholu je obzvlášť nebezpečná v prípade vodičov, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť cestujúcich.
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