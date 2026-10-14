Kolóny sa tvoria aj v Dunajskej Lužnej a Kvetoslavove na príjazdových cestách k R7.
Na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu došlo na 13,5. kilometri k hromadnej nehode, blokovaný je ľavý pruh. Vodiči hlásia hodinové zdržanie. Zelená vlna STV„R“ o tom informovala na svojom webe.
Vodiči si v kolóne postoja aj v Dunajskej Lužnej a v Kvetoslavove smerom na rýchlostnú cestu R7.
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