Vodiči musia dávať pozor na chodcov, neohrozovať ich a v prípade potreby zastaviť.
Od 1. septembra 2026 platia nové pravidlá pre vozidlá v peších zónach. Dopravné prostriedky s povoleným vjazdom v nich môžu po novom jazdiť rýchlosťou najviac 10 km/h. Doteraz bol limit 20 km/h. V obytných a školských zónach zostáva maximálna povolená rýchlosť 20 km/h, upozorňuje Pravda na základe novely zákona o cestnej premávke.
Vodiči musia dávať pozor na chodcov, neohrozovať ich a v prípade potreby zastaviť. Chodci naopak môžu v pešej zóne chodiť po celej šírke cesty. Vozidlá tam zároveň nesmú stáť, ak dopravné značenie nepovoľuje výnimku.
Cieľom novely je znížiť riziko nehôd a zvýšiť bezpečnosť chodcov v centrách miest a na frekventovaných miestach.