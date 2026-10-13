Polícia vyšetruje okolnosti nehody aj poškodenie auta.
V krompašskej osade Stará Maša zrazilo auto päťročného chlapca, ktorý utrpel vážne zranenie nohy. Po nehode sa situácia vyhrotila a príbuzní dieťaťa zdemolovali vodičovo auto. Muž z miesta ušiel, pretože sa podľa vlastných slov obával o život, informuje o tom TV JOJ.
Príbuzní zničili vodičovi auto
Podľa miestnych obyvateľov vodič prechádzal osadou vysokou rýchlosťou. Muž však tvrdí, že išiel približne 20 až 25 kilometrov za hodinu a chlapec mu náhle vbehol do cesty. Dieťaťu chcel údajne poskytnúť prvú pomoc, no príbuzní mu v tom zabránili.
Záchranári previezli päťročného chlapca so zlomeninou predkolenia do nemocnice. Je mimo ohrozenia života, no utrpel viacnásobné zlomeniny nohy.
Po nehode príbuzní poškodili vodičovo vozidlo, pričom podľa jedného z nich použili aj sekeru. Vodič z miesta ušiel.
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu aj zničenie auta. Dychová skúška u vodiča alkohol nepotvrdila. Kto nehodu zavinil, zatiaľ nie je známe.