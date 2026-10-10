Stačí podať písomnú žiadosť s potvrdením o platbe a uviesť, či chceš peniaze poslať na účet alebo poštou.
Niektorí ľudia môžu mať v Sociálnej poisťovni zabudnuté peniaze – preplatok na poistnom, ktorý vzniká napríklad vtedy, ak človek zaplatí vyššiu sumu, než mal, alebo odvádza poistné v období, keď ho platiť nemusí.
Sociálna poisťovňa ho vracia automaticky, ak ho zistí pri kontrole platieb, a to do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti. Pozor však na to, aby mala Sociálna poisťovňa tvoj aktuálny kontakt. O jeho vrátenie však môžeš požiadať aj sám a peniaze dostať skôr. Stačí podať písomnú žiadosť s potvrdením o platbe a uviesť, či chceš peniaze poslať na účet alebo poštou. Pri žiadosti má poisťovňa na vrátenie preplatku 30 dní od jej doručenia. Podmienkou automatického vrátenia je, aby bol preplatok aspoň päť eur.