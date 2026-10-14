Okolnosti incidentu zatiaľ nie sú objasnené.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré zachytáva nebezpečnú jazdu policajnej hliadky v Bratislave. Služobné auto na záberoch vysokou rýchlosťou predbieha ďalšie vozidlo, zapína majáky a sirénu a prechádza križovatkami, informuje o tom TV JOJ.
Policajtov mala naháňať partia mladých ľudí
Video nakrúcala posádka luxusného športového auta, ktorá sa na situácii zabávala a snažila sa policajnú hliadku dobehnúť. Z nahrávky počuť smiech aj povzbudzovanie vodiča, aby išiel rýchlejšie.
„Naháňačka s policajtmi, crazy, crazy! Poďme na červenú. To som odpadla. Ale ko**t, choď za nimi! Poď, poď, zelená!“ ozýva sa na nahrávke. V popise videa sa objavil nápis „Chill, je to kamoš“, čo naznačuje, že sa posádky mohli poznať.
Bývalý účastník Farmy potvrdil, že bol v aute
TV JOJ získala aj fotografiu z čerpacej stanice, na ktorej policajti pózujú so skupinou mladých ľudí. Na fotografii je údajne aj Nino, bývalý účastník reality šou Farma, ktorý pre Refresher potvrdil, že počas jazdy sedel v aute na mieste spolujazdca. Situáciu však bližšie komentovať nechcel.