Za návrh hlasovalo 76 poslancov, dvaja sa zdržali.
Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v stredu zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bude viac ako tohtoročných očakávaných 4,4 % HDP. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali.
Štátny rozpočet počíta s príjmami 27,9 miliardy eur a výdavkami 35,7 miliardy eur. Poslanci zároveň schválili zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy o 8,4 % od júla 2027.
Na kompenzáciu vysokých cien energií je vyčlenených 250 miliónov eur, na opatrenia proti suchu 100 miliónov eur a na pripravované sociálne a prorodinné opatrenia 482 miliónov eur.
V nasledujúcich rokoch by mal deficit postupne klesať, vyžiada si to však ďalšie konsolidačné opatrenia. Ministerstvo financií zároveň upozornilo, že bez pokračovania v ozdravovaní verejných financií by mohol verejný dlh do roku 2029 prekročiť 70 % HDP.