Slovensko má schválený štátny rozpočet na rok 2027. Deficit bude vyšší, než sa očakáva v tomto roku
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TASR
dnes 14. októbra 2026 o 11:52
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Slovensko má schválený štátny rozpočet na rok 2027. Deficit bude vyšší, než sa očakáva v tomto roku

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Slovensko má schválený štátny rozpočet na rok 2027. Deficit bude vyšší, než sa očakáva v tomto roku
Zdroj: Refresher

Za návrh hlasovalo 76 poslancov, dvaja sa zdržali.

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v stredu zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bude viac ako tohtoročných očakávaných 4,4 % HDP. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali.

Štátny rozpočet počíta s príjmami 27,9 miliardy eur a výdavkami 35,7 miliardy eur. Poslanci zároveň schválili zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy o 8,4 % od júla 2027.

Na kompenzáciu vysokých cien energií je vyčlenených 250 miliónov eur, na opatrenia proti suchu 100 miliónov eur a na pripravované sociálne a prorodinné opatrenia 482 miliónov eur.

V nasledujúcich rokoch by mal deficit postupne klesať, vyžiada si to však ďalšie konsolidačné opatrenia. Ministerstvo financií zároveň upozornilo, že bez pokračovania v ozdravovaní verejných financií by mohol verejný dlh do roku 2029 prekročiť 70 % HDP.

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