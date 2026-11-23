Pracovný trh zasiahne ďalšia vlna hromadného prepúšťania.
Krátko po tom, čo Slovenskom zarezonovali informácie o rušení takmer štyroch stoviek pracovných miest v Bánovciach nad Bebravou, zasiahne podobný scenár aj juh krajiny. Ako upozornil portál Topky, internetový predajca módy About You sa rozhodol po februári 2027 neobnoviť zmluvu pre distribučné centrum v obci Kostolné Kračany v okrese Dunajská Streda.
Dunajskostredský úrad práce pre web potvrdil, že oznámenie o hromadnom prepúšťaní v sektore skladovania eviduje už od 29. októbra – proces sa rozbehne 30. novembra 2026, uzavrie sa 1. marca 2027 a dotkne sa presne 345 pracovníkov.
Koniec už v decembri
Jeden zo zamestnancov logistického centra pre Topky priblížil, že vedenie oboznámilo personál so zatvorením firmy a dôvodom tohto kroku na spoločnej porade. Ľudia by si mali prevziať výpovede už v priebehu decembra, následne zotrvajú v práci počas výpovednej doby až do konca februára budúceho roka a po odchode im patrí odstupné.
Hovorca spoločnosti About You v tejto súvislosti ozrejmil, že koniec slovenského skladu je súčasťou širšej prestavby európskej logistickej siete, ktorú ešte v januári predstavila skupina Zalando – tá vtedy ohlásila zatvorenie troch mimonemeckých skladov spravovaných externými dodávateľmi pre obe módne platformy.