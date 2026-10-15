Na to, aby ti vznikol nárok na maximálne ošetrovné v roku 2027, musí byť tvoja hrubá mesačná mzda približne 3 240 eur.
Ošetrovné, známe ako OČR štát vypláca osobe, ktorá sa krátkodobo alebo dlhodobo stará o člena rodiny. Od nového roka bude maximálna výška nemocenských dávok – a týka sa to aj OČR.
Maximálna denná výška ošetrovného (OČR) bude v roku 2027 predstavovať 58,58633 eura. Pri krátkodobom ošetrovnom, ktoré sa poskytuje najviac 14 dní, tak môže poistenec dostať spolu maximálne 820,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré sa poskytuje najviac 90 dní, dosiahne dávka 1 757,60 eura pri 30-dňovom mesiaci a 1 816,20 eura pri 31-dňovom mesiaci.
V porovnaní s rokom 2026 si tak môžu poberatelia krátkodobého ošetrovného prilepšiť o 48,60 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom bude rozdiel v maximálnej mesačnej dávke viac ako 100 eur.
Výpočet OČR
Výška ošetrovného sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Pri výpočte dávky sa určuje takzvané rozhodujúce obdobie, teda obdobie, z ktorého sa zohľadňuje príjem poistenca. Spravidla ide o kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
Ošetrovné predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri výpočte sa môže zohľadňovať aj ich úhrn, ak má poistenec viacero vymeriavacích základov.
Na to, aby ti vznikol nárok na maximálne ošetrovné v roku 2027, musí byť tvoja hrubá mesačná mzda približne 3 240 eur.