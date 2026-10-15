Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
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TASR
dnes 15. októbra 2026 o 8:49
Čas čítania 1:07

Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur

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Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Dôchodcovia vo veku 85 a viac rokov budú mať nárok na osobitnú dolnú hranicu minimálneho dôchodku.

Dôchodcovia po dovŕšení veku 85 rokov a získaní obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov si prilepšia. Minimálna penzia im vzrastie na 710 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení skupiny poslancov koaličnej SNS, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Novela bude účinná od 1. januára 2027.


Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh Romana Michelka (SNS), ktorý zmenil parametre pôvodného návrhu. Ten počítal s tým, že 90-ročným a starším sa mali navýšiť dôchodky na dvojnásobok najnižšieho dôchodku, teda na 824 eur.


Nová úprava sa vzťahuje na starobný a invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku pri splnení podmienky požadovaného obdobia dôchodkového poistenia. Dôchodcovia vo veku 85 a viac rokov budú mať podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu nárok na osobitnú dolnú hranicu minimálneho dôchodku na úrovni najmenej 240 percent sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného alebo invalidného dôchodku.

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Sociálna poisťovňa rozhodne do 31. marca 2027 o sume starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý splnil podmienky na zvýšenie sumy tohto dôchodku na sumu minimálneho dôchodku pred 1. marcom 2027.


„Vyhodnotili sme, aké náklady sú v pobytových zariadeniach. Človek, ktorý má 85 a viac rokov, už nemôže veľmi zarábať a pokiaľ nemá rodinu, ktorá je solventná, častokrát nedosiahol na to, aby bol v pobytových zariadeniach,“ vysvetlil Michelko. Po dlhej diskusii s koaličnými partnermi sa podľa neho dohodli na pozmeňujúcom návrhu, ktorým predloženú novelu upravili.

„Výsledná suma dôchodku bude 710 eur. Ako sa bude životné minimum posúvať, tak sa bude automaticky posúvať aj táto suma. Je to suma, ktorá zásadne nezaťaží štátny rozpočet, ale môže byť veľmi zásadná pre ľudí v takomto veku,“ dodal koaličný poslanec.

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Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta
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