Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana z útoku na sestru na Kramároch

Muža obvinili z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.
Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s utorkovým (13. 10.) napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že útočník bol zadržaný.
„Krátko po skutku bol na osobnej slobode obmedzený 63-ročný muž, občan Rakúskej republiky, ktorý bol následne zadržaný,“ uviedla polícia. Ako priblížila, po vykonaní potrebných úkonov bolo mužovi zo strany povereného policajta vznesené obvinenie z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. „Muž bol následne umiestnený v cele policajného zaistenia. V tejto súvislosti bude taktiež spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ doplnila polícia.
Podotkla, že prípadom fyzického napadnutia zdravotnej sestry sa intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III. „Vykonávajú všetky potrebné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutkového stavu prípadu,“ dodala.
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) vo štvrtok informovala, že opitý muž v utorok fyzicky napadol 23-ročnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy vrátane psychickej ujmy. Násilie voči zdravotníkom podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) nemožno tolerovať. Aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) útok odsúdil, a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený. Riaditeľ UNB Alexander Mayer poukázal na to, že útoky na pracoviskách urgentu sa stupňujú.