Nočný požiar v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa má tragickú bilanciu.
V obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa zasahujú od štvrtkovej polnoci všetky záchranné zložky pri ničivom požiari, ktorý zachvátil približne desať obydlí. Nešťastie má tragickú bilanciu – plamene pripravili o život jedno dieťa a dve ďalšie deti zostávajú nezvestné, čo pre tnlive.sk potvrdila prednostka miestneho okresného úradu Katarína Tomková.
Oheň sa hasičom zo staníc v Starej Ľubovni, Ľubotíne a Prešove už podarilo lokalizovať, no deväť príslušníkov so siedmimi kusmi techniky na mieste naďalej dohášajú skryté ohniská. Zásah komplikuje silné zadymenie, pričom záchranári teraz prepátrávajú trosky kvôli informáciám o ďalších nezvestných obyvateľoch.
Podľa prešovského krajského operačného dôstojníka HaZZ utrpelo pri požiari zranenia päť ľudí. Záchranári transportovali do staroľubovnianskej nemocnice maloleté dieťa s rozsiahlejšími popáleninami tela a na mieste ošetrili aj 49-ročného muža s vysokým krvným tlakom, uviedla hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová. Obyvateľov z okolia polícia evakuovala do pristavených autobusov.