Ranný požiar v obci Ochodnica v okrese Kysucké Nové Mesto zachvátil vo štvrtok celú strechu rodinného domu.
Vo štvrtok ráno vypukol v obci Ochodnica v okrese Kysucké Nové Mesto požiar, ktorý zachvátil celú strechu rodinného domu. Podľa informácií Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline dosiahla priama materiálna škoda predbežne 70-tisíc eur, pričom hasiči uchránili hodnoty presahujúce 80-tisíc eur.
Na miesto udalosti smerovali profesionálni hasiči zo staníc v Kysuckom Novom Meste a Čadci spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi z obcí Ochodnica, Kysucký Lieskovec a Oškerda. „Prieskumom na mieste udalosti bolo zistené, že požiarom je zasiahnutá celá strecha domu. V čase príchodu jednotky sa v dome nenachádzali žiadne osoby,“ priblížili žilinskí hasiči.
Zasahujúce jednotky pracovali v autonómnych dýchacích prístrojoch s nasadením dvoch vysokotlakých a dvoch C prúdov. Počas zásahu postupne rozoberali strešnú konštrukciu a dohášali skryté ohniská. Príčinu vzniku požiaru v súčasnosti vyšetruje privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.