Zároveň však pripustil, že si nie je istý, či ho Nobelov výbor ocení
Americký prezident Donald Trump opäť vyhlásil, že si zaslúži Nobelovu cenu za mier. Zároveň však priznal, že si nie je istý, či ju tento rok získa. Meno laureáta oznámi Nórsky Nobelov výbor v piatok.
O svojom ocenení však pochybuje
„Bolo by načase,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Podľa jeho slov však výbor pravdepodobne neudeľuje cenu ľuďom, ako je on.
Pripomenul aj minuloročnú držiteľku Nobelovej ceny
Trump pripomenul aj venezuelskú opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú, ktorá mu v januári odovzdala svoju Nobelovu medailu za mier z roku 2025. Prezident opakovane tvrdí, že si ocenenie zaslúži za údajné ukončenie viacerých ozbrojených konfliktov.
Vojnu na Ukrajine sa mu zatiaľ ukončiť nepodarilo
Agentúra AFP však upozorňuje, že vojnu na Ukrajine sa mu ukončiť nepodarilo a Spojené štáty naďalej vedú vojnu s Iránom.
Medzi spomínanými kandidátmi na tohtoročnú cenu sú aj pápež Lev XIV., Medzinárodný trestný súd či osobitná spravodajkyňa OSN Francesca Albaneseová.