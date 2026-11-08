Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka
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Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka

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refresher Zdroj: REFRESHER
Jakub Kulik Zdroj: X.COM/@AIRBETONG
Zdroj: REFRESHER, CANVA
Donald Tusk Zdroj: TASR/AP
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