Rozhodujúci je počet rokov dôchodkového poistenia na Slovensku, pričom najnižšia suma môže predstavovať len 66,80 eura.
Nie všetci slovenskí dôchodcovia dostanú v decembri plnú sumu 13. dôchodku. Hoci je jeho minimálna výška stanovená na 300 eur, niektorí seniori môžu dostať výrazne menej. Rozhoduje najmä počet rokov dôchodkového poistenia na Slovensku, upozornil na to portál Peniaze.sk.
Plný 13. dôchodok vo výške 667,30 eura patrí starobným dôchodcom, ktorí na Slovensku získali aspoň desať rokov dôchodkového poistenia. Ak tu boli poistení kratšie, napríklad preto, že väčšinu života pracovali v zahraničí, suma sa im pomerne kráti. V takýchto prípadoch neplatí ani garantované minimum 300 eur.
Senior, ktorý na Slovensku získal iba jeden rok poistenia, tak môže dostať približne 66,80 eura. Pri troch rokoch je to 200,20 eura a pri piatich rokoch 333,70 eura.
Ak dôchodca poberá viacero druhov dôchodkov, Sociálna poisťovňa mu vyplatí iba jeden 13. dôchodok, a to ten najvyšší. Krátenie sa týka najmä ľudí, ktorí časť pracovného života strávili v zahraničí a na Slovensku získali menej ako desať rokov poistenia.