Na Slovensku sa výrazne ochladzuje a nočné teploty už na viacerých miestach klesli hlboko pod nulu.
Na Slovensku sa postupne ochladzuje a nočné teploty na viacerých miestach klesajú hlboko pod bod mrazu. Počas nasledujúcej noci by malo mrznúť takmer na celom území vrátane Bratislavy. Informuje o tom portál iMeteo.sk.
Za ochladením stojí tlaková výš nad strednou Európou, ktorá k nám prináša studený vzduch zo severu. Počas uplynulej noci namerali najnižšiu teplotu v Čiernom Balogu, kde bolo až −10,2 °C. Vo Vyšnej Boci klesla teplota na −8,9 °C a v Pohronskej Polhore na −8,7 °C.
Mráz dorazí aj do Bratislavy
Hlavné mesto sa zatiaľ teplotám pod nulou vyhýbalo, no počas nasledujúcej noci by malo mrznúť aj tam. Mrazivé počasie má pokračovať do začiatku budúceho týždňa.
Následne meteorológovia očakávajú výraznú zmenu. Na Slovensko by malo doraziť oteplenie sprevádzané zrážkami.