Streľba na hlavnom námestí v Krakove: Útočník strieľal z auta, hlásia mŕtvych aj zranených
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TASR
dnes 7. novembra 2026 o 16:58
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Streľba na hlavnom námestí v Krakove: Útočník strieľal z auta, hlásia mŕtvych aj zranených

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Streľba na hlavnom námestí v Krakove: Útočník strieľal z auta, hlásia mŕtvych aj zranených
Zdroj: Refresher

Polícia útočníka zadržala a vyšetruje okolnosti útoku.

Na hlavnom námestí v poľskom Krakove došlo k streľbe, pri ktorej podľa prvých informácií zahynuli ľudia a ďalší utrpeli zranenia. Polícia vyšetruje okolnosti útoku.

Streľba sa odohrala na námestí Rynek Główny. Podľa hovorcu hasičov Malopoľského vojvodstva Huberta Ciepleho útočník strieľal z auta. Na mieste zasahujú policajti a hasiči.

Záchranné zložky vyzvali obyvateľov aj turistov, aby sa námestiu vyhli. Ľudí v okolí požiadali, aby sa presunuli na bezpečné miesto. Polícia na sociálnej sieti X oznámila, že podozrivého už zadržala.

Na tragédiu reagoval aj poľský premiér Donald Tusk. Uviedol, že minister vnútra ho priebežne informuje o situácii a polícia preveruje pozadie aj všetky okolnosti streľby.

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