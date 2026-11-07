Polícia útočníka zadržala a vyšetruje okolnosti útoku.
Na hlavnom námestí v poľskom Krakove došlo k streľbe, pri ktorej podľa prvých informácií zahynuli ľudia a ďalší utrpeli zranenia. Polícia vyšetruje okolnosti útoku.
Streľba sa odohrala na námestí Rynek Główny. Podľa hovorcu hasičov Malopoľského vojvodstva Huberta Ciepleho útočník strieľal z auta. Na mieste zasahujú policajti a hasiči.
Záchranné zložky vyzvali obyvateľov aj turistov, aby sa námestiu vyhli. Ľudí v okolí požiadali, aby sa presunuli na bezpečné miesto. Polícia na sociálnej sieti X oznámila, že podozrivého už zadržala.
Na tragédiu reagoval aj poľský premiér Donald Tusk. Uviedol, že minister vnútra ho priebežne informuje o situácii a polícia preveruje pozadie aj všetky okolnosti streľby.