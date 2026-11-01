Zákazníci nemusia mať obavy zo zdražovania ani výpadkov služieb.
Od 1. novembra 2026 čaká zákazníkov UPC administratívna zmena. Operátor UPC Broadband Slovakia sa zlúči so spoločnosťou O2 Slovakia a prestane fungovať ako samostatná firma. UPC Broadband Slovakia prevezme O2. Zákazníci však nemusia mať obavy zo zdražovania ani výpadkov služieb. Ceny, zmluvné podmienky, existujúce zľavy aj samotná ponuka zatiaľ zostávajú bez zmeny, informuje portál techbyte.sk.
Novembrové faktúry už budú obsahovať údaje spoločnosti O2 Slovakia. Ak zákazníci platia inkasom alebo trvalým príkazom, nemusia robiť žiadne úpravy. Pri manuálnych bankových prevodoch stačí zmeniť iba meno príjemcu na O2 Slovakia, s.r.o. Číslo účtu IBAN zostáva rovnaké.
Zmena sa nedotkne ani zákazníckej podpory. Klienti UPC môžu naďalej využívať doterajšie kontakty a služby internetu či televízie budú pokračovať pod značkou UPC. O2 zatiaľ neoznámilo konkrétny termín väčších zmien v ponuke. Do budúcnosti však zákazníci môžu očakávať postupné prepájanie pevných služieb UPC s mobilnými programami O2, napríklad prostredníctvom balíka O2 Spolu.