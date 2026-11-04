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Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku. Americké kongresové voľby, tradične označované ako midterms, sa zmenili na nekompromisné zúčtovanie s republikánskou politikou. Demokratická strana dokázala podľa televíznych projekcií stanice NBC News získať kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov, čím si zabezpečila dominanciu nad celou legislatívou vo Washingtone.