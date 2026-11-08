V niektorých prípadoch pritom o výške pokuty rozhoduje jediný kilometer za hodinu navyše.
Na Slovensku od septembra platia vyššie pokuty za výrazné prekročenie rýchlosti. Vodičom hrozí sankcia až 1 300 eur a v niektorých prípadoch rozhoduje o jej výške jediný kilometer za hodinu, upozornil portál Autoviny.sk .
Prísnejšie pokuty sa týkajú vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť o viac ako 50 km/h v obci alebo o viac ako 60 km/h mimo obce.
Napríklad za jazdu rýchlosťou 100 km/h v obci hrozí bloková pokuta najviac 400 eur. Pri rýchlosti 101 km/h už môže dosiahnuť 500 až 1 000 eur.
Pokuty sa zvýšili až o 300 eur
Za najzávažnejšie prekročenie rýchlosti sa blokové pokuty zvýšili na 500 až 1 000 eur. V správnom konaní môže sankcia dosiahnuť 800 až 1 300 eur, pričom vodičovi hrozí aj zákaz šoférovania na šesť mesiacov až tri roky.
Pri menších prekročeniach rýchlosti sa pokuty nezmenili. Za prekročenie limitu najviac o 20 km/h v obci alebo o 30 km/h mimo obce zostáva bloková pokuta do 50 eur.
Pri automatických radaroch platia iné pravidlá
Ak priestupok zaznamená automatický radar bez zastavenia vodiča, platia odlišné sadzby. Za prekročenie rýchlosti v obci o 51 až 55 km/h je pokuta 471 eur, pri prekročení o viac ako 70 km/h dosahuje 798 eur.
V susednom Rakúsku sú sankcie ešte prísnejšie. Za extrémnu rýchlosť hrozí pokuta až 7 500 eur a v najzávažnejších prípadoch aj zabavenie auta.