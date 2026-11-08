V dome krakovského teroristu našli 3 telá, pravdepodobne zabil svoju rodinu
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Peter Valovič
dnes 8. novembra 2026 o 0:13
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V dome krakovského teroristu našli 3 telá, pravdepodobne zabil svoju rodinu

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V dome krakovského teroristu našli 3 telá, pravdepodobne zabil svoju rodinu
Zdroj: TASR/AP Photo/Beata Zawrzel

6 mŕtvych zabil v meste, troch doma.

Poľská polícia po razii v dome strelca objavila telá ďalších troch mŕtvych ľudí. Celková bilancia vyčíňania páchateľa tak stúpa na 9 obetí (6 na námestí + 3 doma). 

Polícia a premiér Donald Tusk oficiálne potvrdili nález troch tiel – dvoch žien a jedného muža. Podľa neoficiálnych zistení poľského Onetu a RMF FM ide o útočníkových rodičov a sestru.Auto (čierne Subaru), ktorým strelec do Krakova prišiel, bolo písané na jeho 52-ročného otca.

Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že mladík najprv doma v Ostrowci chladnokrvne popravil vlastnú rodinu, naložil otcov arzenál do auta, prešiel zhruba 160 km do centra Krakova a tam okolo 15:00 začal bezhlavo páliť do davu na Rynku Głównom.

Jeho otec bol legálnym držiteľom zbrojného preukazu a doma mal 11 registrovaných zbraní. Útočník ich po vražde rodiny zobral (vrátane civilnej verzie útočnej pušky AR-15 a plného kufra munície).

Poľské médiá ho identifikovali ako 24-ročného Michała O. (ročník 2002). Doteraz nemal žiadny záznam v registri trestov. 

Podľa vyjadrení poľských úradov a ministra bol útočník silne fascinovaný ideológiou krajnej pravice. Nikdy však nebol profesionálnym vojakom v armáde.

Poľský minister vnútra a vyšetrovatelia vec oficiálne vyšetrujú a označujú za teroristický čin.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP Photo/Beata Zawrzel
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