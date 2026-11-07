Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
2
2
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Daniel Zbudila
dnes 7. novembra 2026 o 15:02
Čas čítania 0:56

Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Zdroj: Pexels/Benjamin Farren

Európske inštitúcie aj bezpečnostní analytici upozorňujú na rastúce riziko rozsiahlych výpadkov elektriny či útokov na kľúčovú infraštruktúru štátu.

Výpadok kľúčových rozvodov sa môže udiať rýchlo – či už pre fyzický útok na stanice, masívny zásah hekerov alebo reťazové preťaženie siete. Že nejde o sci-fi, ukázal minuloročný kolaps v Španielsku a Portugalsku, kde tma ochromila dopravu aj bankové terminály.

Hoci oficiálne európske odporúčania radia domácnostiam zvládnuť aspoň 72 hodín, bezpečnostný expert Josef Kraus z Masarykovej univerzity pre tnlive.sk upozornil, že pri vážnom zlyhaní sa štátny aparát nerozbehne okamžite. Domácnosti by preto mali cieliť na dvojtýždňovú samostatnosť, inak riskujú núdzu v momente, keď systém prestane poskytovať základné služby.

Dohodnuté pravidlá predídu počiatočnému chaosu

Najväčším rizikom úvodných hodín po výpadku nie je nedostatok jedla, ale dezorientácia. Podľa krízového špecialistu Braňa Tichého je nevyhnutné, aby rodina disponovala vopred dohodnutým postupom. To znamená presne vedieť, kam ísť, kde sa stretnúť po vypnutí mobilných sietí a za akých okolností zostať v byte alebo odísť na bezpečnejšie miesto. Jasný plán eliminuje skratové správanie v čase, keď už nebude fungovať bežné telefonické spojenie ani navigácia.

Základom je voda a jednoduché kalórie

Núdzové zásoby nemá zmysel zháňať v nákupnej horúčke na poslednú chvíľu; odborníci radia budovať ich postupne v priebehu týždňov. Pozornosť treba rozdeliť medzi tri veci: tekutiny, trvanlivé potraviny a núdzové svetlo či batérie. Štvorčlenná domácnosť na dva týždne spotrebuje predovšetkým vyše 100 litrov pitnej vody.

 

Čo sa týka stravy, najefektívnejšie funguje kombinácia surovín s dlhou trvanlivosťou (cestoviny, strukoviny, koreňová zelenina, zemiaky) doplnená o hotové konzervy a cereálie, ktoré nevyžadujú ohrev ani varenie.

6. novembra 2026 o 13:20 Čas čítania 1:07 Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
31. októbra 2026 o 15:16 Čas čítania 0:40 Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
1. novembra 2026 o 16:46 Čas čítania 0:34 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Odporučil by si článok ostatným?
2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:03
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
pred hodinou
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
včera o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 10:04
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
dnes o 09:03
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
včera o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 10:04
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
1
včera o 13:20
Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
pred 3 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
1. 11. 2026 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
31. 10. 2026 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
2. 11. 2026 6:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
3. 11. 2026 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Slovensko Všetko
Tragický požiar v Košiciach: Hasiči našli v horiacej stavbe telo bez známok života, plamene zasiahli aj auto
dnes o 12:05
Tragický požiar v Košiciach: Hasiči našli v horiacej stavbe telo bez známok života, plamene zasiahli aj auto
Oheň zachvátil jednoduchú stavbu na Textilnej ulici a zasiahol aj osobné auto.
Akcia Obchodník 2: ÚBOK zadržal muža podozrivého z pašovania vyše 800 zbraní do zahraničia
včera o 16:20
Akcia Obchodník 2: ÚBOK zadržal muža podozrivého z pašovania vyše 800 zbraní do zahraničia
Slovák vyhral v lotérii 100-tisíc eur bez toho, aby trafil jediné číslo: Jackpot mu priniesla totálna nula
včera o 19:20
Slovák vyhral v lotérii 100-tisíc eur bez toho, aby trafil jediné číslo: Jackpot mu priniesla totálna nula
Diaľnica D1 pri Trenčíne je v smere na Bratislavu neprejazdná. Polícia po nehode odkláňa dopravu na starú cestu
dnes o 10:35
Diaľnica D1 pri Trenčíne je v smere na Bratislavu neprejazdná. Polícia po nehode odkláňa dopravu na starú cestu
Hrozí historicky najskorší rozpad polárneho víru: V decembri môže priniesť do Európy chlad a bohatú snehovú nádielku
dnes o 08:18
Hrozí historicky najskorší rozpad polárneho víru: V decembri môže priniesť do Európy chlad a bohatú snehovú nádielku
Máš odložené daňové priznanie? Okamžite si skontroluj bankovú aplikáciu, inak ti hrozia penále
včera o 15:35
Máš odložené daňové priznanie? Okamžite si skontroluj bankovú aplikáciu, inak ti hrozia penále
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
2. 11. 2026 6:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
2. 11. 2026 9:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
včera o 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred hodinou
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
dnes o 12:05
Tragický požiar v Košiciach: Hasiči našli v horiacej stavbe telo bez známok života, plamene zasiahli aj auto
včera o 16:20
Akcia Obchodník 2: ÚBOK zadržal muža podozrivého z pašovania vyše 800 zbraní do zahraničia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Veľká krásna dohoda
včera o 11:46
Veľká krásna dohoda
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa. Pripravujú vraj veľkú dohodu, ktorá ovplyvní celú Európu.
Ameriku ovládlo Bluenami
pred 3 dňami
Ameriku ovládlo Bluenami
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
3. 11. 2026 15:21
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
3. 11. 2026 10:14
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
2. 11. 2026 14:12
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Viac