Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje vodičov aj chodcov pred nebezpečnou poľadovicou.
Meteorológovia vydali oficiálnu výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou, ktorá začne platiť v utorok 10. novembra od 2:00 nadránom a skončí sa až o 10:00 dopoludnia. Zradné počasie tak zasiahne najmä rannú dopravnú špičku, kedy bývajú cesty najplnšie.
Varovanie sa vzťahuje na veľkú časť našej krajiny – šmýkať sa bude na väčšine stredného Slovenska a v časti východného územia. Kombinácia nízkych nočných teplôt a vlhkého vzduchu vytvorí na asfalte a chodníkoch neviditeľnú tenkú vrstvu ľadu. Práve takáto poľadovica býva mimoriadne zákerná, pretože ju vodiči často zbadajú až v momente, keď vozidlo stratí priľnavosť a začne sa nekontrolovateľne kĺzať.
Odborníci preto apelujú na všetkých šoférov aj chodcov, aby v utorok ráno výrazne zvýšili opatrnosť. Na cestách sa odporúča spomaliť, držať si väčší odstup od auta pred sebou a vyhnúť sa prudkému brzdeniu či trhaniu volantom. Ak ešte na aute nemáš prezuté zimné gumy, rannú cestu v zasiahnutých regiónoch radšej odlož na neskôr, kým teploty nestúpnu nad bod mrazu a cesty neupravia posypové vozy.