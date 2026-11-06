Opozičné hnutie Progresívne Slovensko predstavilo hospodársku kostru svojho vládneho programu pod názvom Tresk 2.
Kľúčovým bodom predstaveného ekonomického programu PS Tresk 2 sa popri reforme verejných financií stala ostrá kritika vládnej politiky zamestnávania cudzincov, uvádza Postoj. Europoslanec a tieňový podpredseda vlády Ľudovít Ódor poukázal na fakt, že Slovensko každoročne prichádza o tisíce vzdelaných mladých ľudí, pričom tisíce žiakov končia školu bez kvalifikácie.
Vládu Roberta Fica obvinil z toho, že tento únik mozgov pláta chaotickým a neriadeným dovozom približne 40-tisíc nízkokvalifikovaných migrantov z tretích krajín bez akejkoľvek dlhodobej koncepcie. Progresívci chcú stratégiu otočiť – odliv Slovákov obmedziť štipendiami pre najlepších maturantov a prílev cudzincov striktne zamerať na kvalifikovaných odborníkov. V nedostatkových odboroch navrhujú uznať kvalifikácie do 60 dní a zahraničným absolventom slovenských univerzít automaticky predĺžiť pobyt o 12 až 18 mesiacov, aby našli uplatnenie v domácej ekonomike.
Nižšie odvody, rušenie daní a škrty v ministerských kreslách
Šéf PS Michal Šimečka vyhlásil, že pripravené opatrenia prinesú priemernej rodine 5 000 eur ročne navyše a pomôžu odvrátiť „grécky scenár“. Progresívci navrhujú znížiť zdravotné odvody z piatich na dve percentá, zrušiť najvyššiu 35-percentnú sadzbu dane z príjmov fyzických osôb a úplne skoncovať s transakčnou daňou. Daň z príjmov firiem chcú zjednotiť na úrovni 21 percent.
Výpadky rozpočtu plánujú pokryť úsporami na chode štátu – zrušiť chcú ministerstvo športu a cestovného ruchu, úrad vicepremiéra pre plán obnovy a debatu pripúšťajú aj pri rezorte investícií. Zoškrtať plánujú aj 400 verejných funkcií a zlúčiť najmenej dvadsať úradov a agentúr.
Garantované termíny u špecialistov a zapojenie AI
Reformný balík cieli aj na kolabujúce zdravotníctvo a administratívu. PS chce zaviesť záväzné čakacie lehoty – pri podozrení na nádorové ochorenie musí vyšetrenie prebehnúť do mesiaca a liečba začať do 60 dní, inak poisťovňa uhradí zákrok u nezmluvného lekára či v cudzine. Bežnú byrokraciu má zraziť iniciatíva ByroKAT, ktorá skráti vybrané úradné konania z 30 na tri dni.
Štátnu správu chcú zároveň modernizovať pomocou umelej inteligencie, ktorá by dohliadala na transparentnosť verejných zákaziek, zmlúv a dotácií. Šimečka dodal, že Slovensko si po súčasnej menšinovej vláde nemôže dovoliť len nečinnú „udržiavaciu vládu“, a o programe je pripravený rokovať s opozičnými stranami SaS, KDH a Demokratmi.