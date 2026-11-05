Viac ako štyri storočia pivovarníckej histórie sa definitívne končia.
Malebná obec Velké Březno neďaleko Ústí nad Labem lákala návštevníkov najmä na dve veci – zámok šľachtického rodu Chotkovcov a vôňu sladu z miestneho pivovaru. Práve druhá atrakcia však z mapy živého priemyslu definitívne mizne. Prvá písomná zmienka o varení piva na tomto mieste pochádza z roku 1606 a samotný moderný podnik vznikol v roku 1753. Po približne 420 rokoch nepretržitej tradície sa v historických priestoroch pivo variť prestane, uvádza Ústecký deník.
Značka Březňák patrí k najznámejším regionálnym pivám v Česku aj vďaka svojej nezameniteľnej etikete. Tá nezobrazuje žiadnu vymyslenú postavu, ale reálnu postavu Viktora Cibicha. Tento miestny železničný úradník a veľký milovník piva v minulosti uzavrel s pivovarom netradičnú dohodu: poskytol svoju tvár ako oficiálne logo výmenou za to, že mu fabrika garantovala doživotnú rentu vo forme piva zdarma.
Koncern Heineken ubezpečuje, že presunom výroby zákazníci o obľúbenú chuť neprídu. Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Robert Kičina uviedol, že firma plánuje prísne zachovať pôvodnú receptúru, vstupné suroviny aj kľúčové technologické postupy, ktoré doteraz definovali charakter tohto nápoja.
Súmrak historických fabrík: Menej piva a drahé energie
Zmena sa dotkne aj personálu. V priestoroch pivovaru doposiaľ pracovalo okolo 25 ľudí, pričom zrušenie varne priamo zasiahne dvadsať z nich. Vedenie spoločnosti deklaruje, že pre dotknutých zamestnancov aktívne hľadá iné uplatnenie v rámci svojich štruktúr. Samotný komplex vo Velkom Březne úplne neopustia – v areáli zostane fungovať distribučné a logistické centrum a vzniknúť má aj nová expozičná zóna venovaná odkazu značky. Bežné exkurzie do historických priestorov pritom skončili už na jar, píše iDnes.cz.
Dôvodom radikálneho kroku sú neúprosné čísla na trhu. Podľa Roberta Kičinu reaguje koncern na pokračujúci pokles celkovej spotreby piva v Česku a dramaticky sa zvyšujúce ceny energií. Heineken Česká republika, ktorý je trhovou trojkou za Plzeňským Prazdrojom a Staropramenom a v krajine prevádzkuje aj pivovary Krušovice a Starobrno s viac ako 450 pracovníkmi, tak iba nasleduje trend zatvárania tradičných adries.